شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تقرّ خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 130 مليار يورو والان مع التفاصيل

الخميس 4 يونيو 2020 أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مساء أمس الأربعاء أنّ حكومتها أقرّت خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 130 مليار يورو سيتم إنفاقها خلال العامين 2020 و2021 لدعم أكبر اقتصاد في الاتّحاد الأوروبي في مواجهة التداعيات الكارثية التي تسبّبت بها جائحة كوفيد-19.

وتنصّ الخطة على مروحة واسعة من التدابير، تشمل خصوصاً خفضاً مؤقتاً للضريبة على القيمة المضافة، وتحمّل الدولة الفدرالية ديون حكومات محليّة، وإعانات للأسر بقيمة 300 يورو لكل طفل، ومضاعفة قيمة الإعانات الحكومية المخصّصة لشراء السيارات الكهربائية بحيث ستبلغ 6000 يورو عن كلّ سيارة.

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