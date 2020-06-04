مقتل 16 شخصاً في هجوم مسلح على قرية بالكونغو الديمقراطية

الخميس 4 يونيو 2020

قتل مسلحون 16 شخصا في هجوم على قرية في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية أمس الأربعاء، في أحدث موجة من الهجمات العرقية، التي تقول الأمم المتحدة إنها قد تمثل جرائم ضد الإنسانية.



وقال هنري جوجا تريلو، وهو مسؤول حكومي، إن ميليشيا كوديكو، التي تنحدر في الأساس من مجموعة ليندو العرقية، هاجمت قرية موسى التي تقطنها عرقية هيما في إقليم إيتوري في الساعات الأولى من أمس الأربعاء.

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وأضاف أن أفراد الميليشيا قتلوا أربعة رجال وست نساء وست فتيات وسرقوا العديد من الماعز.

وأكد متحدث باسم الجيش ومصدر بالأمم المتحدة وقوع الهجوم على القرية التي تبعد 60 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من مدينة بونيا وقرب الحدود مع أوغندا.

وفي الأسبوع الماضي حذرت الأمم المتحدة من أن عمليات القتل والاغتصاب وغيرها من الأعمال الوحشية الأخرى التي ترتكبها ميليشيا كوديكو ربما تمثل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.