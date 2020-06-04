شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 أشخاص بالرصاص شمالي لندن والان مع التفاصيل

الخميس 4 يونيو 2020 قالت الشرطة البريطانية إن أربعة أشخاص، منهم ثلاثة بالغين وطفل، أصيبوا بالرصاص في شمال لندن في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، وإنه تم فتح تحقيق في الحادث.

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