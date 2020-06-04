حالة الطقس المتوقعة في مصر اليوم الخميس

الخميس 4 يونيو 2020

تشهد حالة الطقس في القاهرة الكبرى والوجه البحري اليوم الخميس، ارتفاعا في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا، مع وجود شبورة خفيفة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.



وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس في السواحل الشمالية لطيفة نهارًا مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مع شبورة مائية خفيفة صباحًا على السواحل الشمالية الغربية.

وعلي شمال الصعيد، فالطقس شديد الحرارة نهارًا مائلًا للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا لطيفا ليلًا والرياح معتدلة.

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وأضافت هيئة الأرصاد أن شمال البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

أما حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.5 إلي 2 متر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الخميس على القاهرة، فإن الصغرى 20 والعظمى 34، والإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 27.

أما شرم الشيخ، فالصغرى 24، والعظمى 39، والغردقة الصغرى 25 والعظمى 40، بينما دمنهور الصغرى 18، والعظمى 30