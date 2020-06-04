إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في الصين و4 حالات دون أعراض

الخميس 4 يونيو 2020

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الخميس إن البلاد سجلت إصابة واحدة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الثالث من يونيو، وأربع حالات لم تظهر عليها أعراض المرض.



وأضافت أن الحالات الخمس كلها وافدة من الخارج.

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كانت الصين قد سجلت في الثاني من يونيو حالة إصابة مؤكدة، بالإضافة إلى أربع حالات من دون أعراض.

ولا تحسب الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض كحالات مؤكدة.

وبذلك يصل العدد الإجمالي لإصابات كورونا في الصين إلى 83022 ويظل عدد الوفيات مستقرا عند 4634.