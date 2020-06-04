مجلس الأمن القومي الأمريكي يتهم الحوثي بالاستمرار في مهاجمة السعودية بطائرات مسيرة إيرانية الصنع

الخميس 4 يونيو 2020

اتهم مجلس الأمن القومي الأمريكي مليشيات الحوثي بالاستمرار في مهاجمة السعودية بطائرات مسيرة إيرانية الصنع.



كما اتهم المجلس مليشيا الحوثي بمنع المساعدات الإنسانية من الوصول إلى أبناء الشعب اليمني.

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وأعلنت الأمم المتحدة، أن مؤتمر مانحي اليمن الذي عقد في السعودية، الثلاثاء، نجح في جمع 1.35 مليار دولار مساعدات إنسانية، ضمن خطة الاستجابة 2020.

وقال منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، مارك لوكوك، في البيان الختامي للمؤتمر، إن "إجمالي التعهدات من مجتمع المانحين، بلغت 1.35 مليار دولار، وهو رقم أقل من نصف المبالغ المطلوبة من الأمم المتحدة لتشغيل برامجها خلال العام الجاري".