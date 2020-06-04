الإمارات.. إطلاق تطبيق "أسعفني" لتسريع الاستجابة للحالات الحرجة

الخميس 4 يونيو 2020

أطلقت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أمس، تطبيق «أسعفني» الذي يعد الأول من نوعه من حيث قدرته الفائقة على اختصار زمن الاستجابة للحالات البسيطة والحالات الحرجة التي تحتاج إلى التدخل السريع مثل حالات القلب.



وقال خليفة بن دراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، عقب إطلاقه التطبيق بحضور قيادات وموظفي المؤسسة والمجموعة الأولى من المتطوعين المسجلين في التطوع الإسعافي، إن فكرة التطبيق المتوافر في متجري آبل وآندرويد تهدف إلى إشراك فئات المجتمع المؤهلين من قبل المؤسسة للاستجابة الأولى للحالات الطارئة، وتحديد أماكن وجودهم، وإشعارهم بمكان وجود طالب خدمة الإسعاف.

وأضاف أن التطبيق يحتوي على خصائص ومميزات ذكية تسهل على المتطوعين وتوجههم إلى المرضى والمصابين بأسرع السبل وفق خريطة تحدد لهم موقع طلب الإسعاف ونوع الحالة توفيرا للوقت والجهد بما يحقق سرعة الاستجابة ورفع رضى المتعاملين.

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وأكد أن التطبيق يشتمل على مميزات عدة تسهم بشكل كبير في رفع سرعة الاستجابة للمرضى والمصابين، إضافة إلى تغطية الفعاليات وتأهيل وتدريب أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع استعداداً للأحداث الكبيرة والطوارئ المفاجئة، مشيراً إلى أن تطبيق أسعفني مرتبط بأفراد المجتمع المصرح لهم من قبل مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف الذين تم تأهيلهم وتدريبهم مسبقاً على كيفية التعامل مع الحالات الطارئة بمختلف أنواعها الذين اجتازوا الاختبارات النظرية والعملية، وسيعمل التطبيق الذكي المرتبط بغرفة السيطرة والتحكم في الإدارة العامة لشرطة دبي على تحديد أماكن المتطوعين وتوجيههم إلى الحالات القريبة منهم.

من جهة أخرى، علنت شركة الثريا، وهي شركة خدمات الاتصالات الفضائية المتنقلة «MSS» التابعة لشركة الياه للاتصالات الفضائية «ياه سات»، مشغل الأقمار الصناعية الرائد في دولة الإمارات عن تقديمها لخدمة الاتصال عبر الأقمار الصناعية لمؤسسة دبي لسيارات الإسعاف من خلال شريكها Cygnus Telecom.

وتلعب مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف دوراً هاماً في تنفيذ الإجراءات الصحية اللازمة لحماية السكان في الوقت الذي تكثف فيه الدولة جهودها لاحتواء وباء «كورونا».

وبعد إطلاق وحدات المختبرات المتنقلة «MLUs» من قبل مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لتوفير اختبار منزلي مجاني لكبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم، قامت شركة Cygnus Telecom، الموزع الرئيسي لحلول الثريا الصوتية، بتجهيز 12 سيارة إسعاف بهواتف ثريا X5-Touch والتي تعمل عبر الأقمار الصناعية، مما يتيح للمسعفين البقاء على اتصال أثناء العمل في المناطق البعيدة، أو على متن قوارب الإسعافات البحرية.