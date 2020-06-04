- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن في مقدمتها جائحة «كورونا».. محمد بن زايد يبحث هاتفياً العلاقات الثنائية مع رئيس وزراء رومانيا والان مع التفاصيل
الخميس 4 يونيو 2020
تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً من لودوفيك أوربان رئيس وزراء جمهورية رومانيا، جرى خلاله بحث علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين وسبل دعم مصالحهما المشتركة وتعزيزها في مختلف المجالات.
وتطرق محمد بن زايد ورئيس وزراء رومانيا خلال الاتصال إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها جائحة «كورونا» وتطورات انتشارها وتداعياتها على المستويات الإنسانية والصحية والاقتصادية وغيرها وسبل التعامل معها، إضافة إلى الجهود المبذولة لاحتواء آثارها، سواء من قبل البلدين أو على المستوى العالمي.
وفي هذا السياق عبر رئيس وزراء رومانيا عن شكره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان للمساعدات الطبية التي قدمتها دولة الإمارات إلى بلاده لتعزيز جهودها في مكافحة انتشار فيروس «كورونا».
كانت هذه تفاصيل خبر في مقدمتها جائحة «كورونا».. محمد بن زايد يبحث هاتفياً العلاقات الثنائية مع رئيس وزراء رومانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.