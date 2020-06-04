شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. هجوم بـ«السكين» على مدرسة ابتدائية يُسفر عن إصابة 40 طالباً ومعلماً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: كشفت وسائل إعلام صينية، أن أكثر من 40 طالباً وأعضاء هيئة التدريس في مدرسة ابتدائية بجنوب البلاد، أصيبوا جراء هجوم بسكين. Advertisements وذكرت صحيفة “جلوبال تايمز” الصينية عبر حسابها بموقع “تويتر” أن الهجوم حدث في مدرسة بمدينة “ووتشو” في منطقة “جوانجشي” التي تتمتع بحكم ذاتي. من جانبها، أوضحت بوابة “ذا بيبر” الإخبارية الصينية أن منفذ الهجوم رجل يبلغ من العمر 50 عاما.

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