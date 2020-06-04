شكرا لقرائتكم خبر عن بعد القرار الامريكي..الصين تخفف قيود الرحلات الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الصين اليوم الخميس إنها ستسمح لمزيد من الناقلات الجوية الأجنبية بتسيير رحلات إليها، وذلك بعد قليل من منع واشنطن شركات الطيران الصينية من تسيير رحلات إلى الولايات المتحدة بسبب القيود الصينية على نظيراتها الأمريكية.

وقالت إدارة الطيران المدني الصينية في بيان إن شركات الطيران الأجنبية المؤهلة الممنوعة حاليا من تسيير رحلات إلى الصين سيسمح لها برحلة أسبوعيا إلى مدينة من اختيارها بدءا من الثامن من يونيو.

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ولكل من هونج كونج ومكاو سلطات طيران خاصة بها، وتحددان قواعدهما برغم أنهما جزء من الصين.

ومنعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طائرات‭ ‬نقل الركاب الصينية من السفر إلى الولايات المتحدة اعتبارا من 16 يونيو، وذلك للضغط على بكين للسماح للشركات الأمريكية باستئناف الرحلات إليها.

وقالت إدارة الطيران المدني الصينية إنه سيُسمح لجميع الشركات بزيادة عدد الرحلات الدولية المرتبطة بالصين إلى اثنتين أسبوعيا إذا لم تظهر أي حالات إصابة بمرض كوفيد-19 بين ركابها القادمين إلى الصين على مدى ثلاثة أسابيع متتالية.