شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تسجل عدد قياسي للوفيات اليومية بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية يوم أمس الأربعاء أن البلاد سجلت رقما قياسيا للوفيات اليومية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي. وذكرت البيانات أن البرازيل سجلت 1349 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء و28 ألفا و633 إصابة جديدة. وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 32 ألفا و548 والإصابات المؤكدة إلى 584 ألفا و16.

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