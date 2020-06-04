شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا ... 394 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الخميس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 394 حالة إلى 182 ألفا و764. وأضاف أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 30 إلى 8581.

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