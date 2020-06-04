توضيح من التربية بشأن آلية اضافة 10 درجات للمراحل غير المنتهية

اوضحت وزارة التربية، الخميس، ان العشر درجات التي منحتها لطلبة المراحل غير المنتهية هي ذاتها المعمول بها سنويا، منوهة بأن اعلانها الآن يأتي للتأكيد فقط.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون في تصريح لوسائل اعلامية حكومية إن وزارته "منحت طلبة المراحل غير المنتهية الاول والثاني المتوسط، والرابع والخامس الاعدادي، لتضاف الى معدلهم في الدرجات الخاصة بالكورس الاول للعام الدراسي الحالي".

واضاف ان اعلانها "يأتي للتاكيد على الدرجات التي تمنح سنويا بالقرار لنظام الكورسات المعمول به سنويا"، مشيرا الى انه "تم الاعتماد على معدل الكورس الاول والعشرة درجات المضافة من اجل اجتيازهم المرحلة الحالية والعبور الى المرحلة اللاحقة".

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واكد ان "بعض الاسر طالبت الادارات المدرسية بـ 20 درجة اضافية، وهذا الأمر غير صحيح، كون القرار يتضمن العشر درجات للكورس الاول الذي اعد درجة النجاح به، درجة نهائية"، مشيرا الى ان "شمول الثالث المتوسط بالقرار غير صحيح، لكون الامتحانات الوزارية وجدت لتحقيق الرصانة العلمية للمراحل الدراسية الاخرى".

وتابع السعدون ان "الوزارة تعد خطة استباقية لاجراء الامتحانات الوزارية لتكون ناجحة اسهاما بتحقيق معدلات نجاح جيدة، لاسيما بعد حذف فصول من المناهج المقررة"، لافتا الى ان "الغاء ذلك ومعاملتهم اسوة بالمرحل غير المنتهية، غير صحيح ولايمكن اعتماده، منبها على أن اجراء الامتحانات سيكون ضمن المواعيد التي تحددها وزارته".