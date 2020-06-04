الرافدين يعلن صرف رواتب موظفي بعض مديريات التربية

أعلن مصرف الرافدين، الخميس، عن صرف رواتب موظفي بعض مديريات التربية في بغداد وعدد من المحافظات.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "المصرف قام بدفع رواتب موظفي بعض مديريات التربية بعد تغذية ووصول التمويل الخاص بهم".

وأضاف أن "الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني (بطاقة الماستر كارد)"، مشيرا الى انه "بإمكان الموظفين استلام رواتبهم من شبكة فروع المصرف أو مكاتب المنافذ الخاصة وفي أي مكان يتواجدون فيه".