محافظ ذي قار يوجه رسالة لابناء المحافظة بشأن ما حصل يوم امس بمبنى الصحة

وجه محافظ ذي قار ناظم حميد الوائلي، الخميس، رسالة لابناء المحافظة بشأن ما حصل يوم امس بمبنى الصحة.

وقال الوائلي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "الى ابناء محافظة ذي قار كافة، تابعنا اليوم ما جرى من اقتحام مؤسف لدائرة صحة ذي قار، وما تلا ذلك من احداث قد وضعتنا أمام مسؤولية قانونية في أن نؤكد ان مؤسسات الدولة واجهزتها العاملة مصانة وفق القانون"، مبينا ان "آليات تغيير المدراء والمسؤولين في هذه المؤسسات قد رسمها قانون واضح، كما رسم آليات التعيين".

واضاف "مع التأكيد على تأييدنا المستمر لمطالب المتظاهرين السلميين وابناء المحافظة في التغيير الاداري، وتنشيط الإدارات العاملة في محافظتنا، وإنهاء حالة الجمود والشلل الذي تعانيه المؤسسات الحكومية والخدمية منها، وقد اتخذنا خطوات عملية في هذا الاتجاه، فأننا في الوقت ذاته نؤكد أن أي ممارسة خارج الإطار القانوني مرفوضة من قبل المتظاهرين السلميين أنفسهم، ومعهم كل الخيرين والعاملين في مؤسسات الدولة وخارج اجهزتها".

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واكد ان "المطالب يجب ان تصاغ بطريقة حضارية وسلمية وتسلم الى الجهات المسؤولة وفقاً للقانون لغرض تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها، فيكافئ الناجح ويعزل المقصر"، داعيا "المتظاهرين السلميين الى الحفاظ على السلم الاجتماعي والحفاظ على المؤسسات الصحية والامنية والخدمية، إذ أن كل من يخرج خارج اطار التظاهر السلمي والمطالب المشروعة يعرض نفسه للمساءلة القانونية".

مطالبا "من كل الكفاءات والنخب والمتظاهرين السلميين بان يكونوا عونًا للإدارة المحلية في إحداث تغييرات جذرية في المؤسسات الحكومية الخدمية، شريطة ان يكون عبر الممارسة المكفولة بالقانون والمنصوص عليها في التعليمات النافذة".

واقتحم متظاهرون غاضبون امس الاربعاء مبنى دائرة صحة ذي قار واجبروا مديرها على كتابة استقالته من منصبه، الامر الذي دفع العديد من المسؤولين الى استنكار وشجب هذا الفعل، فيما قررت وزارة الصحة رفع دعوى قضائية على هؤلاء.