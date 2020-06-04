خلال الـ24 ساعة الماضية.. اعتقال 242 شخصا في بغداد

اعلنت مديرية نجدة بغداد، الخميس، عن اعتقال 242 شخصا في بغداد خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "دوريات النجدة تمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية من: -القبض( ٢١٠) شخص مخالفين لتعليمات حظر التجوال - ضبط سيارات عدد (٢) عليها اشارة حجز ضمن مناطق (حي القاهرة. اليوسفية) Advertisements - ضبط دراجات نارية مخالفة للتعليمات القانونية عدد(٢٠) - القبض على شخص يحمل سلاح غير مرخص ضمن منطقة (الاعلام) _ القبض على مخمورين عدد (٣) يعترضون سبيل المارة _ القبض على متسولين عدد (٢٨)

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