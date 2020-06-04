مصرع 13 شخصا جراء الإعصار "نيسارغا" في حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قتل ما لا يقلّ عن 13 مواطنا وأصيب عشرات آخرون بجروح في شرق البلاد من جرّاء سيول ناجمة عن أمطار غزيرة تسبّب بها الإعصار نيسارغا، كما أعلن مسؤول حكومي لوكالة فرانس برس.



وقال المسؤول إنّ "13 يمنياً، بينهم خمسة أطفال، لقوا مصرعهم، كحصيلة أولية، وأصيب العشرات جراء السيول، التي ضربت بعض مديريات حضرموت" في شرق البلاد.

وتابع أنّ "أكثر المديريات تضرّراً هي حجر وميفع والقطن"، مشيراً إلى أنّ "الأمطار مستمرّة بالهطول منذ ثلاثة أيام وقد جرفت السيول عشرات المنازل خصوصاً تلك القريبة من الوديان".

وذكر المسؤول أنّ خمسة أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين في مديرية القطن.

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وفي محافظة شبوة المجاورة تضرّرت عشرات المنازل من جراء السيول والأمطار الغزيرة، بحسب ما أفاد مسؤول محلّي فرانس برس.

والإعصار نيسارغا، الذي تشكّل في بحر العرب وصل أمس الأربعاء إلى الساحل الغربي للهند، مما أسفر عن مقتل شخصين في ولاية ماهاراشترا، وعاصمتها بومباي.

وهذا أول إعصار من نوعه يضرب العاصمة الاقتصادية للهند منذ أكثر من 70 عاماً.

وغالباً ما يشهد اليمن أحوالاً جوية سيئة تخلّف أحياناً خسائر مادية وبشرية في أفقر بلد في شبه الجزيرة العربية.