حصيلة يومية سيّئة لكورونا في البرازيل والمكسيك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

علنت وزارة الصحّة البرازيلية مساء أمس الأربعاء تسجيل 1349 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، في حصيلة يومية قياسية في هذا البلد الأمريكي اللاتيني، الذي أصبح البؤرة الجديدة لوباء كوفيد-19.



وقالت الوزارة إنّ جائحة كوفيد-19 حصدت لغاية أمس في البرازيل أرواح 32548 شخصاً من أصل 584.016 مصاباً بالفيروس، في ثاني أعلى حصيلة إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة.

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وفي المكسيك، سجلت السلطات الصحية 1092 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس الأربعاء، وهو أعلى حصيلة يومية حتى الآن، في حين تجاوز إجمالي الإصابات 100 ألف.

وعدد الوفيات أكبر من مثلي الرقم القياسي السابق، كما أن عدد الإصابات اليومية هو الأكبر أيضا حيث بلغ 3912.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في المكسيك إلى 101238 ويقفز عدد الوفيات إلى 11729. كانت السلطات الصحية قد قالت في السابق إن العدد الفعلي للحالات أكبر من المعلن.