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الصين تسمح لشركات الطيران الأجنبية بتسيير رحلات أسبوعية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 يونيو 2020

الصين تسمح لشركات الطيران الأجنبية بتسيير رحلات أسبوعية

متابعات_ الخليج 365

أعلنت بكين اليوم الخميس أنّها ستسمح اعتباراً من الإثنين المقبل لكلّ شركات الطيران الأجنبية، الممنوعة حالياً من السفر إلى الصين بسبب تدابير مكافحة وباء كوفيد-19، بأن تسيّر رحلة واحدة أسبوعياً من هذا البلد وإليه، في قرار يعني عملياً رفع الحظر المفروض على شركات النقل الجويّ الأمريكية.

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وقالت هيئة تنظيم النقل الجوي في بيان إنّه سيكون بمقدور كلّ شركات الطيران الأجنبية أن تسيّر اعتباراً من الثامن من يونيو رحلة واحدة إلى الصين ومنها.

 

يأتي هذا القرار غداة إعلان وزارة النقل الأمريكية عزمها على منع شركات طيران صينية من السفر إلى الولايات المتحدة بسبب رفض بكين السماح للشركات الأمركية باستئناف رحلاتها إلى الصين.

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