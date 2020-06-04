في مقدمتها جائحة «كورونا».. محمد بن زايد يبحث هاتفياً العلاقات الثنائية مع رئيس وزراء رومانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً من لودوفيك أوربان رئيس وزراء جمهورية رومانيا، جرى خلاله بحث علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين وسبل دعم مصالحهما المشتركة وتعزيزها في مختلف المجالات.

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وتطرق محمد بن زايد ورئيس وزراء رومانيا خلال الاتصال إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها جائحة «كورونا» وتطورات انتشارها وتداعياتها على المستويات الإنسانية والصحية والاقتصادية وغيرها وسبل التعامل معها، إضافة إلى الجهود المبذولة لاحتواء آثارها، سواء من قبل البلدين أو على المستوى العالمي.

وفي هذا السياق عبر رئيس وزراء رومانيا عن شكره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان للمساعدات الطبية التي قدمتها دولة الإمارات إلى بلاده لتعزيز جهودها في مكافحة انتشار فيروس «كورونا».