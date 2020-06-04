18 طن مساعدات طبية إماراتية لمدغشقر وداغستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، طائرتي مساعدات تحتويان على 18 طناً من الإمدادات الطبية إلى مدغشقر وداغستان الروسية، لدعمهما في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وسيستفيد منها 18 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.



وقال خالد خليفة المعلا، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية كينيا والسفير غير المقيم لدى مدغشقر: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة مصممة على مساعدة الدول المحتاجة في تعزيز الكفاح العالمي ضد فيروس «كوفيد 19».

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ومع تسليم المساعدات إلى مدغشقر، تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بتزويد العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية بالإمدادات اللازمة وإعطاء الأولوية للصحة العامة خلال هذه الأوقات العصيبة».

ومن جانبه، قال معضد حارب جابر الخييلي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية روسيا الاتحادية: «لطالما كانت روسيا وستظل شريكاً رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية، وعندما تنشأ ظروف صعبة، تصبح هذه الشراكات أكثر أهمية من أي وقت مضى في تعزيز أواصر التضامن وتقديم المساعدة المنقذة للحياة في جميع أنحاء العالم».

وتابع: «مع إيصال المساعدات إلى داغستان، تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بالعمل جنباً إلى جنب مع العاملين في الخطوط الأمامية في مجال الرعاية الصحية في روسيا للتغلب على هذا الوباء».

وأرسلت دولة الإمارات، في الأول من يونيو الجاري، شحنة من الإمدادات الطبية إلى غروزني الروسية لمساعدتها على التصدي لجائحة «كوفيد 19». وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة حتى اليوم أكثر من 701 طن من المساعدات لأكثر من 61 دولة، استفاد منها نحو 701 ألف من المهنيين الطبيين.