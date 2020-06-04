شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يد العون الإماراتية تدعم صمود 61 دولة في مواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وصلت يد العون الإماراتية بالإمدادات الطبية، حتى اليوم، إلى أكثر من 61 دولة، دعماً لصمودها في مواجهة «كورونا»، وقدمت الإمارات أكثر من 701 طن من المستلزمات استفاد منها نحو 701 ألف من المهنيين الطبيين.



وأرسلت الإمارات أمس طائرتي مساعدات إلى مدغشقر وداغستان الروسية، تحمل كل منهما 9 أطنان من الإمدادات الطبية يستفيد منها 18 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية في كلا البلدين لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس. وتأتي هذه المساعدات ضمن نهج الإمارات في تعزيز التضامن العالمي والتزامها بالعمل جنباً إلى جنب مع العاملين في الخطوط الأمامية في مجال الرعاية الصحية حول العالم للتغلب على هذا الوباء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يد العون الإماراتية تدعم صمود 61 دولة في مواجهة فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.