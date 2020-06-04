مفاوضات ليبيا تستأنف.. حفتر يطلب دعم مصر فى وقف التوغل التركى.. والقاهرة: لن نسمح بتهديد حدودنا

بعدما أعلنت الأمم المتحدة موافقة الأطراف الليبية على استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى حل للنزاع المستمر منذ سنوات في البلاد، أفادت مصادر للعربية بأن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر وصل الأربعاء إلى القاهرة لإجراء محادثات مع وزير الدفاع.

بينما يتوقع أن يزور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، تركيا غدًا، لبحث سبل الحل السياسي في ليبيا، بعد تصاعد وتيرة المعارك.

في حين أفادت وكالة الإعلام الروسية أن نائب السراج وصل إلى موسكو لإجراء محادثات، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

قالت مصادر لقناة العربية، إن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر طالب دعم مصر دوليا لوقف التوغل التركي في ليبيا، وأبلغ القاهرة رفضه أي مباحثات قبل سحب الميليشيات والعسكريين الأتراك قبل التفاوض مع الوفاق.

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وذكرت قناة العربية، أن قائد الجيش الليبي، جدد طلبه برفع حظر التسليح عن الجيش الليبي، وأن حفتر أبلغ القاهرة بتدخل الجيش التركي بشكل مباشر في معارك ليبيا.

وأشارت المصادر حسبما أفادت قناة العربية، إلى أن القاهرة أبلغت خليفة حفتر رفضها التدخلات الخارجية في ليبيا، وضرورة تفكيك الميليشيات ووقف تزويدها بالسلاح، مشيرة إلى أن القاهرة أكدت أنها لن تسمح بأي تهديد لحدودها الغربية.

وكان عضو مجلس النواب الليبي عبد المطلب ثابت، أعلن سابقا استئناف محادثات اللجنة العسكرية (5+5) الأربعاء، بين الأطراف الليبية برعاية البعثة الأممية في ليبيا .

وأوضح ثابت، في تصريح صحافي، أن المشاورات ستبدأ اليوم برعاية البعثة الأممية، معرباً عن أمله في أن تؤدي إلى وقف لإطلاق النار في البلاد.

وفي وقت سابق، أعلنت البعثة الأممية قبول الأطراف الليبية استئناف محادثات 5+5 المنبثقة عن مؤتمر برلين الذي عقد 19 يناير الماضي، مرحبة باستئناف مباحثات وقف إطلاق النار، والترتيبات الأمنية المرتبطة بها بناءً على مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة على الطرفين خلال محادثات اللجنة في 23 فبراير الماضي. حسبما نشر موقع "العربية- نت".