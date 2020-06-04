إرجاء القمة بين الاتحاد الأوروبي والصين المقررة في سبتمبر

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برلين: أعلنت برلين الأربعاء أن القمة المقرر عقدها في سبتمبر المقبل بين الاتحاد الأوروبي والصين في ألمانيا سيتم إرجاؤها بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

قال الناطق باسم الحكومة الألمانية في بيان إن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال اتفقوا على أنه "نظرا الى الوضع العام للوباء، لا يمكن عقد الاجتماع في الموعد المقرر".

أضاف أنه نتيجة لذلك، "يجب تأجيل" هذه القمة التي كان يفترض مبدئيا أن تعقد في 14 سبتمبر في ألمانيا التي تتولى الرئاسة نصف السنوية لاجتماعات الاتحاد الأوروبي. وكان الاتحاد الأوروبي والصين اضطرا لتأجيل مشروع قمة مقررة في بكين في نهاية مارس بسبب وباء كوفيد-19.

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كان هدف القمتين تطوير شراكة استراتيجية جديدة في 2020 وخصوصا تشجيع مزيد من التبادل الحر بين المنطقتين.

من أهم القضايا التي تثير توترا بين الاتحاد الأوروبي والصين خصوصا تطوير شبكة الجيل الخامس (جي5) للاتصالات في أوروبا الذي يثير اهتمام بكين.

وتنشط مجموعة هواوي العملاقة في هذا القطاع، لكن واشنطن تعترض طريق طموحاتها، وتسعى إلى دفع الاتحاد الأوروبي إلى منعها مشيرة إلى مخاطر عمليات تجسس لحساب بكين.

