شكرا لقرائتكم خبر عن النائب رضوان الزياتى يطالب بعودة مستشفى حميات الخانكة: يستخدمونه مركز طب أسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رضوان الزياتى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة بشأن ضرورة عودة مستشفى حميات الخانكة الذى ألغاه وزير الصحة الأسبق، للعمل مرة أخرى، حتى يكون داعما للمنظومة الصحية فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، مشددا على ضرورة استغلال كافة المستشفيات والوحدات الصحية وكل الأصول التابعة لوزارة الصحة غير المستغلة على مستوى الجمهورية خلال الفترة الراهنة لتكون خير داعما للمنظومة وخطوة نحو مزيد من تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات الطبية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مستشفى صدر 23 يوليو التى تم تحويله لمستشفى عزل لم يعد قادرا على استيعاب الحالات مما يعنى ضرورة عودة مستشفى حميات الخانكة للعمل بشكل فورى وعاجل لمواجهة الأزمة، خاصة وأنها تتكون من ثلاثة طوابق وبها كل الإمكانات، متابعا:" للأسف يستخدمونه كمركز طب أسرة".

ولفت عضو مجلس النوب، إلى أن الظروف الراهنة تستوجب تعظيم الاستفادة من كافة الوحدات الصحية والمستشفيات فى خدمة المنظومة بشكل مباشر، سواء مستشفيات تكامل، أو وحدات صحية او مستشفيات غير مستغلة الاستغلال الأمثل، مما يعنى أن المنظومة الصحية فى أمس الحاجة للاستفادة من كافة هذه الأصول على مستوى الجمهورية.

ووفقا لنص المادة 212 من اللائحة الداخلية" لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها.

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وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المواد 199 ،200 عدا البند ثانياً ،203 من هذه اللائحة.