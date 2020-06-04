"تعليم البرلمان" توصى بتوسع استخدام أسلوب البرامج والأداء فى إعداد الموازنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 هى موازنة تأتى فى ظل ظروف استثنائية، مشيرا إلى أنه لابد وأن تولى الموازنة اهتماما خاصا لقطاعات بعينها منها الصحة والتعليم قبل الجامعى والتعليم العالى والبحث العلمى.

وأوصى رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، فى تصريح لـ"الخليج 365"، بأن تكون الموازنات فيما بعد بأسلوب البرامج والأداء باعتباره أسلوبا دقيقا وأكثر انضباطا ويُسهم فى ضبط وترشيد النفقات.

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كما طالب الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بأن تضع الموازنة فى اعتبارها أى ظروف استثنائية فى المستقبل لمواجهة أى ظرف طارئ أو جائحة مثل التى تمر بها البلاد الآن، وأن تتضمن كل الموازنات القادمة سيناريوهات للتعامل مع الأزمات الطارئة المُشابهة.

ومن المُقرر أن تعقد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب عدد من الاجتماعات خلال الأسبوع القادم لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، فيما يتعلق بقطاع التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى.