تايلاند تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 3101

محمد اسماعيل - القاهرة - بانكوك - (د ب أ):

سجلت تايلاند 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بين أشخاص يخضعون للحجر الصحي عقب عودتهم من الخارج، وذلك بحسب ما ذكره تاويسيلب ويتسانويوتن، المتحدث باسم مركز مكافحة انتشار الفيروس اليوم الخميس. وبذلك، وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 3101

وبحسب بيانات وكالة أنباء "بلومبرج"، هذا أكبر عدد من الإصابات تسجله تايلاند منذ الرابع من شهر مايو الماضي.

وأوضح المتحدث أن المصابين 13 عادوا من الكويت، واثنين من قطر واثنين من السعودية.

وتماثل للشفاء من الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس، في تايلاند 2968 شخصا.

ولم ترد تقارير بحدوث وفيات جديدة جراء كورونا، ليستقر عدد حالات الوفاة عند 58.