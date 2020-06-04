إصابة أكثر من 40 شخصا في هجوم بسكين على مدرسة ابتدائية في الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ):
ذكرت تقارير إعلامية في الصين أن أكثر من أربعين من التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس في مدرسة ابتدائية بجنوب البلاد أصيبوا جراء هجوم بسكين.
وقالت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إن الهجوم حدث في مدرسة بمدينة "ووتشو" في منطقة "جوانجشي" التي تتمتع بحكم ذاتي.
وذكرت بوابة "ذا بيبر" الإخبارية أن منفذ الهجوم رجل يبلغ من العمر 50 عاما.
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