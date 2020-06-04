حدث ليلا| الصحة ترصد بؤر كورونا في المحافظات وأوباما يعلق على الاحتجاجات في أمريكا



محمد اسماعيل - القاهرة - انخفاض الإصابات والوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 523 من المصابين بفيروس "كورونا" من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى اليوم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الصحة: رصد بؤر انتشار كورونا بالمحافظات لمحاولة السيطرة على الفيروس

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، إن هناك تراجع في أعداد الإصابة بفيروس كورونا، في المحافظات الـ 3 الأكثر إصابة بالمرض، مشيرًا إلى أن البيان اليومي لوزارة الصحة بشأن فيروس كورونا له دلالات كثيرة، ولا يتم حساب معدل التراجع من يوم أو اثنين بل تلاحظ فترة أكثر من ذلك.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بيان جديد من "الأوقاف" حول إعادة فتح المساجد ورفع تعليق الجمع والجماعات

أكدت وزارة الأوقاف، أنها لم ولن تدلٍ بأي معلومات حول تحديد موعد عودة العمل بالمساجد سواء الجمع أو الجماعات.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"صحة الشرقية" توضح حقيقة فيديو أسرة متوفي كورونا بمستشفى ههيا

قرر الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تشكيل لجنة برئاسة وكيل المديرية، مدير عام الطب الوقائي، وعضوية مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، والتفتيش المالي والإداري، والشئون القانونية، والإدارة الهندسية، لبحث شكوى المواطنين وأهالي أحد المتوفين بفيروس كورونا، من تأخر سيارة إسعاف عن نقل الجثمان من داخل مستشفى ههيا المركزي.

للتفاصيل.. اضغط هنا

أوباما يعلق على احتجاجات مقتل فلويد: فرصة للتغيير (فيديو)

ناشد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، عمد المدن الأمريكية بمراجعة سياسات الشرطة مع مختلف فئات المجتمع.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بلومبرج: إدارة ترامب تضغط على السعودية والإمارات لحل الخلاف مع قطر.. والرياض ترفض

كشف مسئولون أمريكيون وخليجيون عن ممارسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطا على السعودية والإمارات لوقف الحظر الذي تفرضانه على تحليق رحلات شركات الطيران القطرية في أجواء الدولتين، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج الأربعاء.

للتفاصيل.. اضغط هنا

Advertisements

مسؤول أمريكي: ‏البنتاجون يعتزم سحب قواته من العاصمة واشنطن

قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن القوات التي نشرها البنتاجون في عددًا من الولايات، لمواجهة الاحتجاجات، جاري سحبها لقواعدها، من بينهم القوات التي استدعيت إلى العاصمة واشنطن.

للتفاصيل.. اضغط هنا

اتفاقية تعاون جديدة لتحضير لقاح إيطالي ضد فيروس كورونا

أعلنت شركتا (تاكيس) و(روتّافارم بيوتيك) الإيطاليتان، إبرام اتفاقية تعاون لتطوير لقاح صممته شركة (كاستيل رومانو) الإيطالية، ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، والمسمى (كوفيد - إيفاكس) (Covid-eVax)، في عملية إنعاش جديدة للبحث عن لقاح إيطالي ضد الفيروس.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وزير دفاع أمريكا السابق: قيادة ترامب للبلاد مسؤولة عن الاضطرابات الحالية

أصدر وزير الدفاع الأمريكي السابق جيمس ماتيس بيانا استثنائيا أمس الأربعاء، قال فيه إن نهج قيادة الرئيس دونالد ترامب هو المسؤول عن الاضطرابات الحالية في البلاد.

للتفاصيل.. اضغط هنا

أول تعليق من ترامب على فرض عقوبات على الرئيس الصيني شخصيا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يفكر في فرض عقوبات على رئيس الصين شي جيم بينج شخصيًا، بسبب محاولات بكين فرض قانون جديد في هونج كونج، حسبما أفادت رويترز.

للتفاصيل.. اضغط هنا

حفتر يتمسك بانسحاب الأتراك قبل التفاوض مع الوفاق ويطلب دعم مصر

أفادت مصادر "العربية"، ليل الأربعاء، بأن قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر أكد من القاهرة أن الجيش التركي يتدخل بشكل مباشر في معارك ليبيا.

للتفاصيل.. اضغط هنا