ترامب يرد على ماتيس: جنرال مبالغ في تقديره وفصلته من منصبه

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بيان أصدره وزير الدفاع السابق جيمس ماتيس بشأن الاضطرابات الحالية التي تشهدها البلاد.
ووصف ترامب في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، ماتيس في وقت متأخر أمس الأربعاء، بأنه "أكثر جنرال مبالغ في تقديره على مستوى العالم"، مدعيا أنه فصله من منصبه رغم أن ماتيس قدم استقالته علنا.
وقال ترامب: "طلبت منه خطاب استقالته، وسررت كثيرا بذلك".
وأضاف ترامب في تغريدة ثانية: "لم أحب أسلوب قيادة (ماتيس) وكثيرا من الأمور الأخرى الخاصة به، ويتفق معي كثيرون. إنني مسرور لأنه رحل".
وكان ماتيس أصدر بيانا استثنائيا أمس الأربعاء، قال فيه إن نهج قيادة الرئيس دونالد ترامب هو المسؤول عن الاضطرابات الحالية في البلاد.
وقال ماتيس في البيان الذي نشرته مجلة "ذا اتلانتيك" الأمريكية: "دونالد ترامب أول رئيس أراه في حياتي لا يحاول توحيد الأمريكيين- ولا يتظاهر حتى بأنه يحاول. وبدلا من ذلك، يحاول أن يبث الفُرْقَةَ بيننا."
وأضاف: "نشهد تداعيات ثلاثة أعوام من هذه الجهود المتعمدة. نشهد نتائج ثلاثة أعوام من دون قيادة راشدة."
ودعا وزير الدفاع السابق المواطنين الأمريكيين إلى "رفض أهل السلطة الذين يسخرون من دستور بلادنا، ومحاسبتهم.
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