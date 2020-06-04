يد العون الإماراتية تدعم صمود 61 دولة في مواجهة فيروس كورونا

الخميس 4 يونيو 2020

وصلت يد العون الإماراتية بالإمدادات الطبية، حتى اليوم، إلى أكثر من 61 دولة، دعماً لصمودها في مواجهة «كورونا»، وقدمت الإمارات أكثر من 701 طن من المستلزمات استفاد منها نحو 701 ألف من المهنيين الطبيين.



وأرسلت الإمارات أمس طائرتي مساعدات إلى مدغشقر وداغستان الروسية، تحمل كل منهما 9 أطنان من الإمدادات الطبية يستفيد منها 18 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية في كلا البلدين لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس. وتأتي هذه المساعدات ضمن نهج الإمارات في تعزيز التضامن العالمي والتزامها بالعمل جنباً إلى جنب مع العاملين في الخطوط الأمامية في مجال الرعاية الصحية حول العالم للتغلب على هذا الوباء.