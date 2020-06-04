شكرا لقرائتكم خبر عن خطة البرلمان: نتعشم عرض تقريرنا عن الموازنة على الجلسة العامة يونيه الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، لافتا إلى أن اللجنة تعمل الآن على صياغة تقريرها العام عن مشروع الموازنة تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان، مُضيفا: "نتعشم عرض التقرير على الجلسة العامة خلال شهر يونيو الجارى".

وأوضح الدكتور حسين عيسى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن اللجان النوعية المُختلفة بمجلس النواب ستعقد اجتماعاتها الأسبوع المُقبل لمناقشة الموازنات الفرعية المتعلقة بالقطاعات التى تدخل فى اختصاص كل لجنة، على أن تعمل تلك اللجان على إعداد تقاريرها عن تلك الموازنات وتقديمها إلى لجنة الخطة والموازنة لإعداد تقريرها العام وعرضه على الجلسة العامة لمناقشته.

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وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة تعمل الآن على إعداد وصياغة تقريرها العام عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، حتى تتمكن من عرضه على الجلسة العامة للبرلمان خلال الشهر الجارى.

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد عقدت سلسلة اجتماعات مُتصلة لمناقشة الصورة الإجمالية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 بحضور وزير المالية وقيادات الوزارة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحضور وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، كما ناقشت أيضا مشروعات موازنات التعليم قبل الجامعى والتعليم العالى والبحث العلمى والصحة والمستشفيات الجامعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية والتضالمن الاجتماعى، فضلا عن بعض الموضوعات التى تتعلق بمستوى معيشة المواطن ودعم الفئات الأقل دخلا والأولى بالرعاية.