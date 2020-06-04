شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل إصابة مؤكدة جديدة بـ «كورونا» و4 حالات دون أعراض والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت أن الحالات الخمس كلها وافدة من الخارج. كانت الصين قد سجلت في الثاني من يونيو حالة إصابة مؤكدة بالإضافة إلى أربع حالات دون أعراض.
ولا تحسب الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض كحالات مؤكدة.
وبذلك يصل العدد الإجمالي لإصابات كورونا في الصين إلى 83022 ويظل عدد الوفيات مستقرا عند 4634.
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