شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك.. 1092 حالة وفاة بـ «كورونا» وإجمالي الإصابات يتجاوز 100 ألف والان نبدء بالتفاصيل
وعدد الوفيات أكبر من مثلي الرقم القياسي السابق، كما أن عدد الإصابات اليومية هو الأكبر أيضا حيث بلغ 3912.
وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في المكسيك إلى 101238 ويقفز عدد الوفيات إلى 11729. كانت السلطات الصحية قد قالت في السابق إن العدد الفعلي للحالات أكبر من المعلن.
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