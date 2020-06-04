شكرا لقرائتكم خبر عن «جوجل» تحذف تطبيقا بالهند يلغي التطبيقات الصينية والان نبدء بالتفاصيل

حذفت شركة جوجل تطبيقا شهيرا في متجرها للألعاب بالهند، نظرا لأنه يقوم بفحص الهواتف الذكية الخاصة بالمستخدمين ويتعرف على التطبيقات المصنوعة في الصين ثم يقوم بحذفها.

وقالت شركة التكنولوجيا الأمريكية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنها حذفت التطبيق لأنه ينتهك سياسات جوجل التي لا تسمح للتطبيقات بإلغاء أو وقف تفعيل التطبيقات الأخرى، إلا إذا كان الأمر مرتبطا بالأمن.

ويسمح التطبيق للمستخدمين باختيار حذف التطبيقات التي طورتها شركات صينية. وإذا لم يعثر التطبيق على أي تطبيقات مطابقة، تظهر رسالة تقول للمستخدمين "أنت رائع، لم يتم العثور على تطبيقات صينية".

وطرح التطبيق في السوق الهندية مؤخرا وحقق انتشارا كبيرا حيث قام بتحميله 5 ملايين مستخدم، وفقا للخبراء. وقد يكون هذا الانتشار بسبب تصاعد التوترات بين الهند والصين.