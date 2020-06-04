ألمانيا ترفع حظر السفر إلى عدة دول اعتبارا من 15 يونيو





قال وزير الخارجية الألماني إن بلاده سترفع حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى

بريطانيا وأيسلندا والنرويج وليختنشتاين وسويسرا اعتباراً من 15 يونيو حزيران طالما لا يوجد حظر على دخول هذه الدول أو إجراءات عزل عام مفروضة بها على نطاق واسع.

وفي حديثه للصحفيين اليوم الأربعاء بعد اجتماع للحكومة، قال هايكو ماس إن كافة الدول المعنية انطبقت عليها هذه المعايير ماعدا النرويج التي تفرض حظراً على الدخول وكذلك إسبانيا حيث سيقرر البرلمان ما إذا كان سيمدد حظرا للدخول.

وأضاف ماس أن حظر السفر ستحل محله إرشادات وسيطلب من الألمان عدم السفر إلى بريطانيا إلا للضرورة حيث تفرض البلاد حجراً صحياً مدته 14 يوماً على الوافدين.

وتابع "إرشادات السفر ليست دعوة للسفر... ونريد أن نوضح أن إرشادات السفر قد لا تشجع مطلقاً على السفر إلى بريطانيا على سبيل المثال طالما تفرض على جميع الوافدين إليها حجراً صحياً لمدة 14 يوماً".

وقال "سنجعل رفع تحذير السفر معتمداً باستمرار على كيفية تطور الوضع على الأرض". وأضاف أن تحذيرات جديدة قد تصدر إذا سجلت دولة ما أكثر من 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لكل 100 ألف شخص خلال سبعة أيام.

ورحب ماتياس فون راندو، الرئيس التنفيذي لهيئة النقل الجوي الألماني، بقرار الحكومة ووصفه بأنه إجراء "معقول ومتناسب".

وقال "إنها إشارة جيدة للعديد من الأشخاص في أوروبا الذين يريدون قضاء عطلة في الصيف أو زيارة أصدقائهم وأقاربهم في الخارج".

وأضاف "إنها أخبار سارة بالنسبة للعاملين من الرجال والنساء في قطاع السفر والسياحة الأوروبي وعددهم 26 مليونا".

