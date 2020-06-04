شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات برلمانية من الانسياق خلف الشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر النائب إسماعيل نصر الدين، من الشائعات والأخبار الكاذبة التى يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى خلال الفترة الأخيرة من قبل اللجان الإلكترونية للجماعات الإرهابية، مستغلين الأوضاع الجارية والترويج لشائعات بشأن أعداد الإصابة بفيروس كورونا على سبيل المثال، أو الأدوية وبروتوكولات العلاج، وبعض الاحداث، بهدف نشر الذعر والهلع بين المواطنين، متابعا: " هذا هو منهج وسبيل الجماعات الإرهابية الاعتماد على الشائعات والأخبار المفبركة للوصول لهدفهم المسموم وهو نشر حالة من الهلع بين المواطنين".

ولفت عضو مجلس النواب، فى بيان له، إلى أن الحرب الحالية السلاح الوحيد فيها هو الوعى، وعدم الانسياق خلف كل ما هو شائعة، وعدم مشاركة أي من الأخبار أو الصور أو مقاطع الفيديو قبل الوقوف على المصادر الحقيقية والقنوات الرسمية التى نشرت هذه الأخبار، خاصة وانه مع التطور الكبير فى وسائل التكنولوجيا الحديث أصبح من السهل تزييف الحقائق ونشر شائعات وتقليد أى شى لمنح هذه الأخبار الكاذبة صفة المصداقية، ولهذا لابد من عدم مشاركة أيا من هذه الأخبار قبل الوقوف على طبيعة الخبر المنشور والتأكد من نشر هذه الأخبار من مصادر موثقة.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية الوعى، سواء لمحاربة الشائعات، أو لمنع تفشى فيروس كورونا، وأن كافة الجهود القوية التى تبذلها الحكومة على أرض الواقع لن تؤتى ثمارها بالكامل إلا بالوعى، ولهذا على الجميع ان يكون على قدر من المسئولية ويقف بجوار الدولة فى ظل الظروف الحرجة التى يمر بها العالم أجمع للعبور لبر الأمان.