شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المحسن سلامة: الصحافة والإعلام فى عنق زجاجة بسبب التحديات الحالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين السابق، إن الصحافة والإعلام فى عنق زجاجة نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات الكبيرة التى تواجه المهنة، مضيفا أن هذا الأمر يحتاج إلى تكاتف الجميع ووعى من أجل الحفاظ على المهنة .

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وأضاف عبد المحسن سلامة فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن مهنة الصحافة مهنة مهمة وأن كل دول العالم فى حاجة اليها، متابعا : "لن تنتهى مهنة الصحافة ، حتى لو اختفى كيان ستظهر كيانات اخرى".

وأشار عبد المحسن سلامة إلى أنه نظرا يشهده العالم من أزمة فيروس كورونا لابد أن تكون هناك اجراءات استباقية بشأن مهنة الصحافة، مضيفا أنه لابد أن تكون اجراءات العمل أونلاين و كذلك الديسك وأن يتخذ الصحفيين أكثر قدر من الاجراءات الاحترازية لكونهم اكثر الفئات عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد بسبب اختلاطهم بجميع الفئات.