توزيع 1000 حقيبة مواد غذائية بقرى أولاد عبد الله بواحة بلاط

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

وزع حزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، مساء الأربعاء، كميات من الحقائب التموينية والدعم التمويني والغذائي للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في محافظة الوادي الجديد بإشراف النائب جمال آدم، عضو مجلس النواب وأمين الحزب بالوادي الجديد.

أكد عبد الوهاب ذخيرة، أمين حزب مستقبل وطن بمركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد، توزيع 1000 حقيبة غذائية استكمالًا لمبادرة "حياة كريمة لشعب عظيم"، وذلك في قرى أولاد عبد الله بمركز بلاط.

أضاف أمين حزب مستقبل وطن بمركز بلاط أنه جرى توزيع 1000 حقيبة تموينية على سكان قرى أولاد عبد الله، حيث استطاع الحزب الوصول لمعظم الأسر المحتاجة فعلًا للدعم العيني، وجرى توزيع الدعم على الفقراء والأيتام والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة وأسر العمالة غير المنتظمة والأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.

فيما أكد النائب جمال آدم، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، أن الحزب مستمر في كل المشاركات المجتمعية والمبادرات التي تحقق حياة كريمة لشعب عظيم مقدمًا الشكر لشباب الحزب والقيادات وجميع الأمانات وأعضاء الحزب على العمل الجاد الذي تحقق بطريقة جماعية.