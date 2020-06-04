أول تعليق من ترامب على فرض عقوبات على الرئيس الصيني شخصيا



محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يفكر في فرض عقوبات على رئيس الصين شي جيم بينج شخصيًا، بسبب محاولات بكين فرض قانون جديد في هونج كونج، حسبما أفادت رويترز.

جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "نيوز ماكس" الأمريكية، اليوم الأربعاء.

وكان ترامب، أمر الجمعة الماضية، إدارته ببدء عملية القضاء على المعاملة الأمريكية الخاصة لهونج كونج لمعاقبة الصين، قائلا: "سنفرض عقوبات على مسؤولين في هونج كونج، وسننهي المعاملة الخاصة لها؛ لأنها لم تعد تتمتع بالحكم الذاتي".

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وتشهد العلاقات الأمريكية الصينية، توترات متصاعدة خلال الفترة الأخيرة، بسبب جائحة كورونا المستجد، الذي بدأ في الصين ديسمبى الماضي، وتفشى في شتى دول العالم.

ويأتي مشروع القانون الذي تسعى بكين لفرضه في هونج كونج، بعد خروج تظاهرات حاشدة في هونج كونج عام 2019 ضد تأثير الصين، اتّسمت بأعمال عنف وعزّزت تيارًا مؤيدًا للديموقراطية كان مهمّشًا في الماضي، حسبما ذكرت "فرانس برس".

واتّهمت الصين واشنطن بأنها سكبت الزيت على النار عبر دعمها علناً المتظاهرين. واتّهمت المحتجّين المتطرفين بالقيام بأعمال "إرهابية".

وبموجب مبدأ "بلد واحد، نظامان"، تتمتع هونج كونج المستعمرة البريطانية السابقة، باستقلالية واسعة النطاق وحرية تعبير وقضاء مستقلّ، منذ إعادتها إلى الصين عام 1997.