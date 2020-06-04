نائب تونسي: الغنوشي ينفذ مخططا إخوانيا يقوده أردوغان وتدعمه قطر ماليا

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات):

قال النائب في البرلمان التونسي المنجي الرحوي، إن الغنوشي يقوم بدعم أحد الأطراف في ليبيا، وذلك في إطار مخطط إخواني يقوده الرئيس التركي رجب أردوغان وتدعمه قطر ماليًا كي ينتصر الإخوان في ليبيا بقيادة حكومة الوفاق، وبدعم ميليشيات إرهابية.

وأضاف النائب خلال جلسة محاسبة رئيس البرلمان التونسي: تونس لا تحتمل أن يزج بها في رحى هذا الصراع.

وأكد أن أخطاء الغنوشي تراكمت من خلال دعم بعض المواقف في الأزمة الليبية، والتسيير الإداري والمالي للمجلس وأخذ صلاحيات غير صلاحياته.

وتعرض الغنوشي لهجوم حاد من نواب يطالبون بسحب الثقة منه على خلفية تدخله في ليبيا.

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