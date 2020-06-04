الجنايات تستكمل إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"أحداث الطالبية" الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الخميس، إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف الطالبية".
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.
كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها التجمهر، تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتحريض على العنف الطالبية، وتعطيل المواصلات.
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