البرلمان التونسي يرفض مشروع لائحة رفض التدخل الخارجي في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات):

رفض البرلمان التونسي، اليوم الخميس، مشروع لائحة إعلان رفض التدخل الخارجي في ليبيا، وذلك بعد جلسة استمرت أكثر من 10 ساعات ناقش خلالها السياسة الدبلوماسية البرلمانية فيما يتعلق بالوضع في ليبيا ومساءلة رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي.

لم يتمكن البرلمان التونسي من المصادقة على اللائحة المتعلقة برفضه التدخل الخارجي في ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي لتسهيل تنفيذ هذا التدخل.

ولم يستطع مجلس النواب من تحصيل 109 أصوات لتمرير هذه اللائحة، واستقر التصويت عند 96 صوتا موافقا و68 نائبًا معارضا و 7 أصوات متحفظة.

وصادق على هذه اللائحة عدد من النواب من مختلف الكتل البرلمانية موزعة بالخصوص على أصوات الدستوري الحر (18مقعدا) ، وكتلة الإصلاح الوطني (15 مقعدا)، و كتلة تحيا تونس (14مقعدا) وكتلة قلب تونس (26 مقعدا).