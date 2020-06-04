شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف المحتجين يحتشدون في محيط البيت الأبيض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

احتشد آلاف المحتجين بينهم أطباء وممرضون في محيط البيت الأبيض، تنديدا بمقتل جورج فلويد المواطن الأمريكي من أصول إفريقية تحت أقدام شرطي أمريكي.

ورفع المحتجون لافتات التنديد بمقتل جورج فلويد وكتبوا عبارات مناهضة للعنصرية، بينما تشهد المدن الأمريكية، ومن بينها العاصمة واشنطن، احتجاجات واسعة ضد عنف قوات الأمن والعنصرية أشعلها مقتل فلويد جراء عملية القبض عليه بطريقة خشنة من قبل عناصر شرطة في مينيابوليس يوم 25 مايو.

ويشارك آلاف المحتجين في مظاهرات حاشدة أمام البيت الأبيض ومقر الكونغرس الأمريكي وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث تم نشر مئات عناصر الشرطة المحلي والفدرالية وقوات الحرس الوطني في شوارع المدينة خاصة قرب المقر الرئاسي.