شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلي تمدد الحجر الصحي في سانتياجو والان نبدء بالتفاصيل
وأكّدت تشيلي تسجيل إجمالي 113 ألفا و 628 إصابة بفيروس كورونا المستجد و 1275 حالة وفاة.
وتم تسجيل معظم الإصابات في منطقة العاصمة، التي يقدر عدد سكانها بنحو 8 ملايين نسمة أو حوالي 40 في المائة من سكان البلاد.
ونقلت إذاعة "كوبراتيفا" عن وزير الصحة خايمي ماناليتش قوله إن الحجر الصحي في المنطقة قلص التنقل حتى الآن بنسبة 30 في المائة فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر تشيلي تمدد الحجر الصحي في سانتياجو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.