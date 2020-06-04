شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلي تمدد الحجر الصحي في سانتياجو والان نبدء بالتفاصيل

مددت تشيلي الحجر الصحي أمس الأربعاء، في منطقة سانتياجو الكبرى لأسبوع رابع ، حتى 12 يونيو، وفق وسائل الإعلام المحلية.

وأكّدت تشيلي تسجيل إجمالي 113 ألفا و 628 إصابة بفيروس كورونا المستجد و 1275 حالة وفاة.

وتم تسجيل معظم الإصابات في منطقة العاصمة، التي يقدر عدد سكانها بنحو 8 ملايين نسمة أو حوالي 40 في المائة من سكان البلاد.

ونقلت إذاعة "كوبراتيفا" عن وزير الصحة خايمي ماناليتش قوله إن الحجر الصحي في المنطقة قلص التنقل حتى الآن بنسبة 30 في المائة فقط.