شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد يدعم 63 دولة بـ 260 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل
وقالت المديرة في تصريحات صحفية: إن بعضاً من الدول الأكثر فقراً في العالم ودول الأسواق الناشئة قد تحتاج إلى إعادة هيكلة لديونها في المستقبل، مضيفة أن الاكتفاء بتجميد مدفوعات الدين ربما لن يكون كافياً.
وأوضحت جورجيفا أن بعض دول الاقتصادات الناشئة التي انتهجت سياسات حصيفة ومستدامة للديون تجتاز أزمة فيروس كورونا على نحو أفضل من دول أخرى، لكن عدداً صغيراً من الدول التي تحمل أعباء ديون مرتفعة من المرجح أن تحتاج مساعدة في المستقبل.
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