شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6 درجات يضرب غرب إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، أمس الأربعاء، مقاطعة نوسا تنغارا الغربية في إندونيسيا. وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، أن بؤرة الزلزال وقعت على بعد 132 كلم شمال غرب سواحل جزيرة سارينغي الواقعة شمال المقاطعة. وأضافت أن عمق الزلزال بلغ 664 كلم تحت سطح الأرض. ولم ترد أي أنباء، عما إذا كان الزلزال قد أسفر عن خسائر بشرية ومادية.

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