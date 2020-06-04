شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يسائل الغنوشي ومحاولة إخوانية لإفشال الجلسة والان نبدء بالتفاصيل

عقد البرلمان التونسي، أمس، جلسة لمساءلة رئيسه راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإخوانية في ضوء مواقفه في العلاقة مع الرئيس التركي وجماعات الإرهاب في ليبيا، وكذلك قطر.

وفي بداية الجلسة، تعمّد النواب الإخوان إفساد مساءلة الغنوشي، أمس الأربعاء، بإثارة المناوشات مع نواب المعارضة، ووصلت إلى تراشق حاد بالألفاظ.

ويواجه رئيس البرلمان التونسي اتهامات بشأن تحركاته الخارجية المشبوهة، خصوصًا فيما يتعلق بعلاقاته بالتنظيمات الإرهابية في ليبيا، واتصالاته مع مسؤولين في تركيا وقطر دون الرجوع لرئيس الدولة.

وبدأت الجلسة بمناوشات بين نواب محسوبين على تنظيم الإخوان ونظرائهم ممن يدافعون عن الأمن القومي التونسي، ويرفضون ممارسات الغنوشي وتدخلاته التي تضر ببلدهم.

وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إن مطلب تنحّي الغنوشي أصبح شعبيًا، ولا يتوقف فقط على الكتل البرلمانية الممثلة داخل مجلس نواب.

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واتهمت عبير موسى رئاسة البرلمان التونسي بإرباك جلسة الغنوشي، وقالت إن هناك تطويلًا متعمّدًا للجلسة العامة، وذلك خلال المناوشات التي يشهدها البرلمان التونسي لمحاسبة الغنوشي.

ونقل موقع تونس الرقمية عن النّائب رئيس كتلة الإصلاح الوطني حسونة الناصفي تصريحًا بأنّ جلسة مساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي كانت بعد طلب تقدّمت به 4 كتل لمكتب مجلس نواب الشّعب وقد تمّت الموافقة على هذا الطّلب، مشدّدًا على أنّ قرار كتلة الإصلاح بالمطالبة بسحب الثّقة من الغنوشي سيكون بعد التأكّد من أنّ النتيجة ستكون إيجابية.

من جهته، قال النّائب بالبرلمان سعيد الجزيري في تصريح لـ «تونس الرّقمية» إن رئيس البرلمان راشد الغنوشي فشل في إدارة البرلمان وسنّه لا يسمح له بالتحّكم في المجلس، والنّظر في عدد من المسائل قائلًا: إنّ «عبر موسى اليوم تجري به جريان»، مشيرًا إلى أنّ البرلمان تجاهل مشاكل الشّعب، الذي أحيل على أزمة البطالة بسبب كورونا والحرب يوميّة على رئاسة البرلمان.

وقالت، حسب وسائل الإعلام التونسية، إن هناك سياسة مُمنهجة لتمر جلسة مساءلة الغنوشي بعد منتصف ليل أمس.

ويخضع الغنوشي لمساءلة كتل كل من الدستوري الحر وتحيا تونس وقلب تونس والديمقراطية والإصلاح الوطني والمستقبل والكتلة الوطنية. وفيما توعد برلمانيون بتقديم إثباتات تزعج الإخوان، لوّح آخرون بسحب الثقة من الغنوشي، بعد استيفاء الشروط القانونية.