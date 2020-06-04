شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر كبيرة بصفوف الحوثي في نهم والان نبدء بالتفاصيل

لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، وجرح آخرون أمس الأربعاء في قصف لمدفعية الجيش الوطني في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وأوضح موقع (سبتمبر نت) التابع للجيش الوطني أن القصف استهدف صباح أمس تحركات لتعزيزات الميليشيا الحوثية كانت في طريقها لتعزيز مواقع تمركزها على جبهة نهم، كما استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن تعزيزات للميليشيا المتمردة في الجبهة ذاتها.

وأفاد الموقع بأن القصفين الجوي والمدفعي أسفرا عن تدمير عدد من الآليات والعربات التابعة للميليشيا الحوثية وجرح ومصرع مَنْ كان على متنها.

وأول أمس الثلاثاء تمكنت قوات التحالف العربي من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار أطلقتهما الميليشيات الحوثية باتجاه الأعيان المدنية في مدينة «خميس مشيط». وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن الميليشيات الحوثية مستمرة بانتهاك القانون الدولي الإنساني عبر إطلاق الطائرات بدون طيار واستهدافها المتعمد للمدنيين، وكذلك التجمعات السكانية، ما يهدد حياة المئات من المدنيين.

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من جهة أخرى، ورغم تكتم ميليشيات الحوثي على عدد الإصابات بفيروس كورونا في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، شنت الميليشيات حملة واسعة لإغلاق مرافق ومنشآت صحية في صنعاء لمنعها من تقديم خدمات لمرضى يعانون من أعراض كوفيد 19.

وأكدت مصادر طبية أن الميليشيات أغلقت 27 عيادة وصيدلية في مديرية معين بالعاصمة بذريعة استقبالها حالات تشكو من أعراض كورونا، فيما هي خصصت أماكن للعزل الصحي، معتبرة أنه «ليس من اختصاص تلك العيادات استقبال المصابين».

وأكد أطباء في صنعاء أن حملة الميليشيات الحوثية جاءت بعد ملاحظة إقبال كبير من المواطنين المصابين بأعراض مطابقة لأعراض الفيروس المستجد على العيادات لتلقي العناية الطبية، بعد إغلاق المستشفيات ومراكز العزل في وجوههم.