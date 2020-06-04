عضوة بالبرلمان التونسي لـ"الغنوشي": لقد كذبت علينا

اتهمت عضو البرلمان التونسي عبير موسى، الخميس، رئيس المجلس بـ"الكذب" على الأعضاء فيما يخص اتصاله بأطراف ليبية.

وتساءلت موسى في كلمتها خلال جلسة مساءلة الغنوشي: "ماذا فعل رئيس مجلس النواب طيلة فترة رئاسته للمجلس سوى العديد والعديد من الخروقات؟"

ووجهت عبير موسى التي تترأس كتلة الدستوري الحر بالبرلمان التونسي كلمة للغنوشي، قائلة:"مرجعيتكم في كل القضايا دينية وليست مدنية.. أنتم جزء من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين باعترافكم".

وشددت على أن "ما قام به رئيس مجلس النواب ليس مجرد خطأ وإنما يعبر عن أجندته".

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وشهدت أروقة البرلمان التونسي بمناسبة جلسة مساءلة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، مشادات كلامية ومناوشات بين نواب الإخوان وباقي الأحزاب، والعديد من الاتهامات الموجهة لزعيم إخوان تونس بشأن تحركاته الخارجية المشبوهة واتصالاته التي باتت تهدد وتغضب التونسيين وتهدد دبلوماسية بلادهم.





ولم يتمكن البرلمان التونسي من المصادقة على اللائحة المتعلقة برفضه التدخل الخارجي في ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي لتسهيل تنفيذ هذا التدخل.

ولم يستطع مجلس النواب من تحصيل 109 أصوات لتمرير هذه اللائحة، واستقر التصويت عند 96 صوتا موافقا و68 نائبًا معارضا و 7 أصوات متحفظة.

وصادق على هذه اللائحة عدد من النواب من مختلف الكتل البرلمانية موزعة بالخصوص على أصوات الدستوري الحر ( 18مقعدا) ، وكتلة الإصلاح الوطني (15 مقعدا)، و كتلة تحيا تونس ( 14مقعدا) وكتلة قلب تونس (26 مقعدا).